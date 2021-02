Mikaela Shiffrin wird bei den Alpinski-Weltmeisterschaften in Cortina d‘Ampezzo ihre Titel in Slalom und Super-G verteidigen und zudem im Riesentorlauf und in der Kombination antreten! „Ich habe drei Tage Super-G trainiert, ich fühle mich wohl auf den Skiern, es macht Spaß“, sagte die US-Amerikanerin am Dienstagabend in einer Video-Pressekonferenz vor den am Montag beginnenden Welt-Titelkämpfen. „So viele Bewerbe bin ich bei einer WM noch nie gefahren“, merkte sie an.