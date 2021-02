Schuld war der Heimleiter. So rechtfertigt St. Johanns Bürgermeister Günther Mitterer (ÖVP) die kuriosen Vorgänge rund um die Corona-Imfpung im örtlichen Altersheim. Er selbst, seine Frau und Flachau-Seilbahnchef Wolfgang Hettegger wurden geimpft. Die „Krone“ berichtete bereits vergangene Woche über die Vorgänge. Am Dienstag folgte nun die Entschuldigung Mitterers – per Presseaussendung. Bei der Impfung seien mehrere Dosen übrig geblieben. „So griff der Heimleiter zum Telefon und bat jene ins Heim, die binnen Minuten erscheinen konnten“, heißt es in dem Schreiben. Wieso ausgerechnet Seilbahner Hettegger angerufen wurde? Diese Antwort bleibt der Bürgermeister schuldig. Er selbst war für die „Krone“ am Dienstag nicht erreichbar.