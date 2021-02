Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft, Gegner von Österreichs Team in der Gruppenphase, bangt vor der kommenden EM um die Fitness von Kapitän Virgil van Dijk! Wie Liverpool-Trainer Jürgen Klopp am Dienstag angab, gehe er nicht davon aus, dass der Abwehrchef der „Reds“ in dieser Saison noch einmal spielen werde.