Kosten übernehmen

„Weiters appelliere ich an das Gesundheitsministerium, wie schon mehrmals gefordert, dass der Bund die Kosten für Testungen bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, Apotheken sowie in Laboren trägt. Dann gäbe es, wie vom Gesundheitsminister gefordert, fast in jeder Gemeinde ein Angebot. Dieses steht den Menschen allerdings nur kostenpflichtig zur Verfügung. Der Bund ist jetzt am Zug, es gratis für alle Oberösterreicher zugänglich zu machen“, so Haberlander.