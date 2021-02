Anfang der Vorwoche ist die 17-Jährige in der elterlichen Wohnung ihrer Freundin zusammengebrochen. Rettungskräfte reanimierten das Mädchen. Sie kam in anfangs relativ stabiler Verfassung auf die Kinderklinik. Einen Tag später war die junge Slowenin tot. In der Wohnung fand die Polizei fünf leere Kapseln, die eigentlich zum Aufschäumen von Schlag verwendet werden. Das Opfer soll zumindest drei am Vorabend inhaliert haben. Auch Marihuana wurde sichergestellt.