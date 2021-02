Am Donnerstag wird es noch milder. Nach ein paar Regenschauern scheint bald in den meisten Regionen der Steiermark die Sonne. Ein paar dichtere Wolken tauchen in der nördlichen Obersteiermark auf, hier weht auch kräftiger Nordwestwind. Die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad, in 1500 Metern hat es zu Mittag um drei Grad.