Der Elektro-Zweisitzer - oder was von ihm übrig ist - nähert sich in seiner Umlaufbahn momentan rasant der Erde, pro Sekunde kommen etwa 33 Kilometer hinzu. Die Angaben gehen zurück auf die private und oft zitierte Seite „Whereisroadster.com“ (von „Where is Roadster“), die die Route des Autos permanent berechnet.