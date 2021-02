Der Prozess gegen drei Insassen der Justizanstalt Graz-Karlau, die im Vorjahr durch ein Loch in der Zellenwand entkommen konnten, aber kurz nach der Außenmauer noch geschnappt wurden, wird doch nicht am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht stattfinden. Der Akt wurde laut Gerichtssprecherin Barbara Schwarz nach Innsbruck abgegeben, weil sich einer der Angeklagten dort wegen eines anderen Delikts verantworten muss, hieß es am Dienstag.