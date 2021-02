„Natürlich ist es schwer einen Teil der Eigenständigkeit aufzugeben, wir sind aber in den Gesprächen der letzten Wochen zu dem Schluss gekommen, dass eine weitere Professionalisierung der Nachwuchsarbeit nur gemeinsam erfolgen kann. Durch diesen Schritt können wir unseren Kindern und Jugendlichen noch bessere Entwicklungsmöglichkeiten bieten“, erklärt Andrea Ohersthaller, Obfrau der GAK Juniors, in einer Aussendung des Klubs. Und GAK-Obmann Rene Ziesler ergänzt: „Mit der Akademie light haben sie das Optimum aus ihren Möglichkeiten herausgeholt. Auf diesen bestehenden Strukturen wollen wir gemeinsam aufbauen“,freut sich der rote Boss. „Der nächste logische Schritt kann für uns dann in Folge nur eine Lösung in Form einer Bundesliga-Nachwuchsakademie sein...“