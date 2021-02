Gegen 15 Uhr geriet ein Ölbrenner im Keller eines Einfamilienhauses in der Ortschaft Magland in Brand. Der Hausbesitzer hatte die kombinierte Heizungsanlage (Öl und Festbrennstoff) unmittelbar zuvor in Betrieb genommen und nahm in der Folge verschmorten Gummigeruch wahr. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Unterlamm brachten den Brand im Heizraum rasch unter Kontrolle und verhinderten dadurch ein Übergreifen des Brandes auf die Wohnräumlichkeiten. Lediglich der Ölbrenner stand bereits in Vollbrand.