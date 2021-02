Anrainer beobachteten am Samstag, wie der Polizeihubschrauber am LUV-Sportplatz in der Grottenhofstraße landete. Und staunten nicht schlecht, als ein Mann im blauen Skianzug mit geschulterten Skiern das Fluggerät verließ. „Heli Skiing?“, „Ein Skifahrer, der sich von der Polizei nach Hause fliegen lässt?“, lauteten Kommentare des vielgeteilten Facebook-Videos.