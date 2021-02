Alljährlich wird Murmeltier „Phil“ in einer traditionellen Zeremonie am sogenannten Groundhog Day aus seinem Bau in der Ortschaft Punxsutawney im Bundesstaat Pennsylvania gezerrt, um unter großem Medienrummel den Wetterfrosch zu spielen. Dieses Jahr prophezeite das Nagetier den USA weitere sechs Wochen Winter: Nach Angaben der Organisatoren sah „Phil“ seinen eigenen Schatten und zog sich in Windeseile in seinen Bau zurück.