Der in der Corona-Krise gebräuchliche Begriff „Lockdown“ ist in Deutschland zum „Anglizismus des Jahres“ 2020 gekürt worden. „Überzeugt hat die Jury am Wort 'Lockdown' neben der zentralen Rolle, die es in der Diskussion um die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie spielt, seine schnelle Integration in den Wortschatz des Deutschen“, so das Gremium rund um den Berliner Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch über die Wahl.