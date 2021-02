Hart verdientes Geld

Nutzen daher auch Sie die Gelegenheit, den Spieß umzudrehen und sich mit einem Lohnsteuerausgleich hart verdientes Geld vom Finanzamt zurückzuholen. Denn gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, die viele Landsleute in die Arbeitslosigkeit stürzte oder in die Kurzarbeit mit reduziertem Einkommen drängte, hat niemand von uns etwas zu verschenken!