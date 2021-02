Djuricin kickt nun erstmals als Profi in seiner Heimatstadt Wien, „aber zugleich ist es auch eine Rückkehr, da ich ja schon in der U14 u.a. mit David Alaba hier gespielt habe“, verwies der Sohn von Ex-Rapid-Trainer Goran Djuricin auf seine Austria-Vergangenheit. In der Bundesliga spielte er bisher für Sturm Graz (2013 bis 2014) und im Frühjahr 2015 für Red Bull Salzburg. Djuricin wird in Anlehnung an sein Geburtsjahr mit der Nummer 92 für die Favoritner auflaufen.