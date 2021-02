Auf dem Störungs-Meldeportal allestoerungen.at trafen am Dienstag ab den Morgenstunden Hunderte Meldungen verärgerter Sky-Kunden ein. Die Fehlerbehebung dauerte am späten Nachmittag noch an. Die meisten Störungsmeldungen kamen aus den Ballungsräumen Wien, Linz und Graz. Auf der Website klagten Sky-Kunden auch über die überlastete Hotline.