Die Untersagung von Großdemonstrationen in Wien am vergangenen Wochenende ist in ein turbulentes Chaos gemündet. Mehr als 850 Festnahmen nach dem COVID-Gesetz und Hunderte weitere wegen anderer Delikte. Hinzu kommen mindestens zehn Festnahmen und vier verletze Polizisten. Die Unzufriedenheit der Gesellschaft war deutlich spürbar. Trotzdem schadet es der Reduktion der Corona-Zahlen, da sich die meisten Teilnehmer nicht an die Abstands- und Maskenpflicht gehalten haben. Muss man Demonstrationen verbieten? Darüber diskutiert Moderatorin Katia Wagner mit ihren Gästen im #brennpunkt-Talk.