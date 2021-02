15 Grad in Reichweite

Bereits am Mittwoch klettert die Temperaturmarke vielerorts in den zweistelligen Bereich. „Am Donnerstag und Freitag sind im Osten, am Samstag dank Föhn auch im Westen, vorfrühlingshafte 15 Grad in Reichweite“, so Niko Filipovic von der Österreichischen Unwetterzentrale. Mit teils ruppig-stürmischen Böen muss allerdings am Donnerstag gerechnet werden, warnte der Wetterexperte.