Gegen 07.40 Uhr war der 52-jährige Werksarbeiter aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit Verladetätigkeiten in der Werkshalle eines Edelstahl-Betriebes beschäftigt. Als er, gemeinsam mit weiteren Arbeitskollegen zuvor angefertigte Stahlformen mit einem an der Decke befestigten Kran anheben wollte und in der Folge einige Schritte zurückwich, stürzte ein dort befindlicher Stapel mit mehreren Stahlgussformen um.