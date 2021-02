Ein lautstarker Streit, aus dem Fenster fliegende Gegenstände: In einer Wohnung in Hall in Tirol soll es in der Nacht auf Dienstag ordentlich rundgegangen sein. Als die alarmierte Polizei eintraf, wurde ein 31-jähriger Bewohner gegenüber einem Beamten handgreiflich. In der Wohnung selbst konnten Drogen sichergestellt werden.