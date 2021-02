Hätten Sie‘s gewusst? Fast hätten Fans von „Game of Thrones“ nicht Emilia Clarke als Drachenmutter Daenerys bewundern können. Denn in der Pilotfolge der Hitserie aus dem Jahr 2009, die allerdings niemals ausgestrahlt wurde, schlüpfte Tamzin Merchant in die Kultrolle. In einem Interview verriet die 33-Jährige nun, warum sie nach einem Sexdreh ihren Job auch schon wieder los war.