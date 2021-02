Über die Triple-Sieger von Trainer Hansi Flick sagte der Bayern-Chef: ihm „imponieren dieser Erfolgshunger und diese Gier sehr, die in unserer Mannschaft stecken.“ Dass der Klub von ÖFB-Star David Alaba (oben im Bild) in dieser schwierigen Saison in der Bundesliga auf Platz eins stehe, „schätze ich unter diesen Umständen ungemein hoch ein, und gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle auch einmal klarstellen, dass die Bundesliga in der Spitze enorm an Qualität gewonnen hat“.