In Vorarlberg und Tirol sind die Zuwächse gegenüber dem Jänner 2020 mit über neun Prozent am stärksten. In Oberösterreich fällt das Plus mit 2,4 Prozent noch am geringsten aus. Grund für die erhöhten Kosten sind vor allem die Ökostromabgaben, sie steigen für einen Durchschnittshaushalt (3500 kWh pro Jahr) von 93 auf 111 Euro. Zudem werden auch die Netzentgelte teurer, was mit den gestiegenen Investitionen der Betreiber zu tun hat.