Ein Einheimischer (65) und sein Bruder (68) waren am Dienstagvormittag mit Forstarbeiten in Neumarkt beschäftigt. Der 65-Jährige musste dazu in das Bachbett des Steinbaches absteigen, um einen Baum an der Böschung zu fällen. Als der Baum in Folge umfiel, schnellte das Ende des Stammes retour und traf den Mann am Körper. Der Baumstamm klemmte den 65-Jährigen daraufhin in der Böschung ein. Sein Bruder sicherte den Verletzten mit einem Gurt, schnitt den Stamm in weiterer Folge ab und konnte den Verletzten somit aus seiner Lage befreien. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr und das Rote Kreuz barg den 65-Jährigen aus der Böschung. Im Anschluss daran wurde der Einheimische mit Verletzungen unbestimmten Grades mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht.