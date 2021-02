Immer noch viele Raucher in Österreich

Schlecht sieht es jedoch nach wie vor in Sachen Tabakkonsum aus. „Im europäischen Vergleich (EHIS 2014) liegt Österreich bei den täglich Rauchenden (über 15 Jahre; Anm.) mit einem Wert von 24 Prozent über dem EU-28-Durchschnitt von 19 Prozent im oberen Viertel. Der EU-28-Durchschnitt bei Rauchenden gesamt (täglich und gelegentlich) liegt bei 24 Prozent (in Österreich bei 30 Prozent)“, heißt es in dem Report.