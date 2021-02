Im vierten Quartal 2020 sank Italiens Wirtschaftsleistung um zwei Prozent gegenüber dem Vorquartal und um 6,6 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2019, teilte das italienische Statistikamt ISTAT am Dienstag mit. Im Gesamtjahr 2020 brach die Konjunktur in der nach Deutschland und Frankreich drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone um 8,8 Prozent ein und damit so stark wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg.