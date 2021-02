„Es hat seine Vorteile und es hat seine Nachteile“, so Mike Tindall über sein Leben als Teil der Royal Family. „Man denkt darüber nach, was man tut und man muss sich dessen bewusst sein, aber es diktiert nicht unbedingt. Zara und ich waren immer gut darin, das zu machen, was für uns richtig ist“, erzählte er im Interview mit „The Times 2“.