rotz einer weiterhin sehr hohen Zahl an täglichen Corona-Neuinfektionen in Österreich bleiben die Osterfestspiele Salzburg für heuer optimistisch und planen ein Festival mit Publikum im Saal. Allerdings wurde das Programm erneut geändert und die Dauer von zehn (zwei Programm-Durchläufe) auf vier Tage am Osterwochenende (2. bis 5. April) reduziert. Zum vorletzten Mal stehen Christian Thielemann und die Sächsische Staatskapelle Dresden im künstlerischen Mittelpunkt.