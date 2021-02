Das Posting von Schick - so weit, so schlecht, so nicht ganz richtig! „Das Bild zeigt nämlich einen Raum für die Betreuer“, sagt Protil, der aber auch über die echte Kabine nichts beschönigt. „Die ist alt, kaputt, feucht - der Duschraum hat keine Lüftung, da kann man sich ausmalen, was los ist, wenn sich 30 Personen brausen.“ Im selben Atemzug sagt Protil aber auch: „Was Schick gemacht hat, ist kein Stil. Keiner unserer Spieler würde so etwas jemals tun!“