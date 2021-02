Österreichs Nationalteam der Frauen startet mit einem Trainingslehrgang inklusive zweier freundschaftlicher Länderspiele auf der Mittelmeerinsel Malta ins Jahr 2021: Am 19. Februar kommt es zum Duell mit dem WM-Dritten und Olympia-Zweiten Schweden, am 23. Februar erfolgt dann erneut in Paola der Vergleich mit der Slowakei. Die Abreise ins zehntägige Teamcamp erfolgt am 15. Februar, teilte der ÖFB am Dienstag mit.