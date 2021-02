Auch wenn sich Federer vorstellen kann, im Frühjahr auch auf Sand anzutreten, folgen seine große Ziele erst im Sommer. Das Turnier in Wimbledon, die Olympischen Spiele in Tokio und das US Open in New York finden innerhalb von zwei Monaten statt. Federer meinte, seine Motivation fürs Tennis sei auch nach mehr als 20 Jahren auf der Tour und 20 Grand-Slam-Titeln ungebrochen. „Ich spiele fürs Leben gerne Tennis. Ich habe in den letzten Monaten viel gegeben in der Reha, im Konditionsbereich“, sagte Federer gegenüber SRF. „Ich musste untendurch, habe es aber immer mit Freude gemacht.“