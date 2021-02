Arik Brauer war ein kritischer Citoyen, der seine Stimme erhob für Freiheit, Demokratie und Solidarität - so würdigte Alexander Van der Bellen dem Maler, Grafiker, Bühnenbildner und Sänger Arik Brauer nach dessen Ableben per Twitter. Auch bei der Verabschiedung des Künstlers wird der Bundespräsident wohl tröstende Worte finden, hält er doch am 16. Februar ab 14 Uhr in der Halle 2 am Zentralfriedhof Brauer zu Ehren eine Rede.