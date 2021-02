Großkampftag und -nacht bei der Weihnachtskomödie „White Christmas“ am Montag am Neuen Platz in Klagenfurt: Ab 17 Uhr wurden Szenen am Rathausplatz gedreht. Im Film darf man, wie berichtet, keinen Schnee sehen, darum war die Schneeräumung im Dauereinsatz. Auch die Filmcrew griff noch fleißig zur Schaufel.