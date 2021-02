Erst Ende August spielte sich Aleksandar Cirkovic bei der Admira mit einem Doppelpack und Assist beim 3:0 im Cup gegen Wels ins Rampenlicht. Drei mäßige Bundesliga-Einsätze später war der Hype um den Pokal-Helden jedoch schon wieder erloschen, „Cirko“ wurde zurück zu den Juniors degradiert. „Ich brauchte dringend eine Veränderung“, so der Flügelflitzer„, der sein Glück nun über Umwegen beim Vorletzten der serbischen Super-Liga Macva sucht.“Ich wollte nicht noch ein halbes Jahr verlieren.“



„Ein Traum geht in Erfüllung!“

Denn die Juniors, die als Abteilung eines Profi-Klubs zwar trainieren dürfen, hängen aufgrund des ungewissen Ostliga-Starts derzeit in der Warteschleife. “Für mich ist es wichtig, zu spielen. Macva gibt mir die Chance dazu„, so Cirkovic, der Mitte Februar im berüchtigten “Maracanã-Stadion„ auf Lieblingsklub Roter Stern Belgrad trifft. “Da geht ein Traum in Erfüllung.„ Ob’s in der Südstadt noch ein Happy End gibt, lässt er offen. “Auch wenn ich zuletzt nicht zum Zug kam, bin ich der Admira sehr dankbar. Wer weiß, was die Zukunft bringt!