Der Deal wurde seitdem vor den Augen der Instagram-User beschlossen und vielleicht lässt Boateng die Hühner und Pferde nicht lange warten. Denn in der Meisterschaft treffen die Bayern am Freitag auf die kriselnde Hertha aus Berlin. Drei Müller-Tore sind da sehr wohl möglich. Bayern führt übrigens die Tabelle bereits mit sieben Punkten Vorsprung vor RB Leipzig an.