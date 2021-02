Von Jänner bis Juni 2020 betrug die Gesamtzahl der Nutzer, die auf verschiedene Bedrohungen unter dem Deckmantel beliebter Online-Lernplattformen oder Videokonferenzanwendungen stießen, 168.550 - ein Anstieg von etwa 20 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dieser Wert sei von Juli bis Dezember noch weiter angestiegen, so Kaspersky am Dienstag in einer Aussendung. Im Jänner 2021 erreichte die Zahl der Nutzer, die mit verschiedenen Bedrohungen im Zusammenhang mit beliebten Online-Lernplattformen konfrontiert waren, schließlich einen Wert von 270.171 - wiederum ein Anstieg von 60 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020.