Lockerungen in Kraft, Menschen stürmen Stadtkerne

Italien lockerte am Montag seine Anti-Covid-Maßnahmen. Elf der 20 italienischen Regionen wurden von orange auf gelb herabgestuft. So dürfen Restaurants tagsüber wieder öffnen, auch Museen sind zugänglich und die Menschen erhalten mehr Reisefreiheit. Das gilt auch für die Lombardei, die von der Pandemie am stärksten betroffene Region. Fitnesszentren, Theater, Schwimmhallen und Kinos bleiben aber geschlossen.