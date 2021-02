In Osttirol ist am Montag eine Nassschneelawine auf die Kalser Landesstraße abgegangen. Das Schneebrett hatte sich oberhalb der Straße geteilt und floss in zwei Strichen über die L26, berichtete die Polizei. Die Fahrbahn wurde jeweils auf einer Breite von 20 bis 30 Metern und einer Höhe von bis zu fünf Metern verschüttet. Verletzt wurde zum Glück niemand.