Gegen 15.10 Uhr kamen zwei Mädchen im Alter von 17 und 18 Jahren, beide aus Graz, aufgrund der hohen Geschwindigkeit mit ihrem Doppelsitzer-Bob in einer Rechtskurve von der schneebedeckten Forststraße am Schöckl ab. Dabei übersprangen sie einen Schneehügel und stürzten in einen Abhang, wo die Mädchen mit einem Baum kollidierten.