Nach sechs Jahren ist es wieder so weit: Im März sind 37.500 Wahlberechtigte aufgerufen, an Tirols Landwirtschaftskammer-Wahl teilzunehmen. Der Bauernbund der ÖVP brachte am Montag die Listen der Kandidaten bei der Wahlbehörde ein und präsentierte die Ziele für die weiteren sechs Jahre.