Jakob Pöltl hat in seinem 300. Spiel in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) am Montag (Ortszeit) eine Niederlage hinnehmen müssen. Das 102:133 gegen die Memphis Grizzlies war die zweite Schlappe binnen 48 Stunden gegen das Team aus Tennessee nach dem 112:129 vom Samstag. Der Wiener bilanzierte mit je sechs Punkten und Rebounds sowie je zwei Assists und Blocks in 20:34 Minuten Einsatzzeit.