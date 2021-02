Kontrollen an den Grenzen „notwendig“

Das Signal ist ein zartes. Platter spricht von „vorsichtigen Öffnungsschritten vor allem in den Bereichen Schulen und Handel“ und verweist gleichzeitig auf die Notwendigkeit, in anderen Bereichen strenger vorzugehen: „Es sind Verschärfungen notwendig, die vor allem die Kontrollen an den Grenzen betreffen. Nur so können wir das Infektionsgeschehen besser kontrollieren.“ Platters Warnung: „Wir müssen auf der Hut bleiben.“