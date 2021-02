In einer Überraschungsausgabe ihrer virtuellen Kochshow „Cooking With Joss“ plauderte Joss Stone nun aus: Ihr Nachwuchs ist endlich da! Untertitelt wurde der niedliche Clip mit den Worten „Etwas, woran wir schon vorher gearbeitet haben“. Was mit diesem „Etwas“ gemeint ist, das enthüllte die 33-Jährige schließlich im Video - nämlich ihr Töchterchen, das ihr Liebes-Glück mit Freund und Musiker Cody DaLuz vollkommen macht.