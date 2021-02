“Täglich werden verletzte Straßenhunde vor der tötenden Menschenhand gerettet und in unserem Heim untergebracht. Speziell seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich unsere Situation in Sremska Mitrovica extrem erschwert“, sorgt sich Helga F. „Selber können wir nicht hinreisen. Ständig finden unsere Tierheimhelfer Vierbeiner, die tierärztlich versorgt gehören und die wir in unserem Heim aufnehmen, damit sie nicht erschlagen werden. Die Vermittlung dieser armen Geschöpfe nach Österreich ist derzeit nicht möglich und wir sehen einfach keine Chance mehr, die Tiere zu versorgen!“