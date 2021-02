Wie das Online-Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ unter Berufung auf mit der Sache vertraute Regierungsvertreter berichtet, bezuschusst Deutschland die Fertigung von Batteriezellen mit insgesamt fünf Milliarden Euro. Zu den geförderten Projekten gehört auch die Fabrik von Tesla am Standort Grünheide nahe Berlin, wo das erste Tesla-Werk Europas in diesem Jahr an den Start gehen soll.