Spielte in „California High School“ mit

Bekannt wurde Diamond in den später 1980er-Jahren durch die US-Sitcom „California High School“ (US-Titel: „Saved by the Bell“). In der von 1989 bis 1993 laufenden Komödie um eine Gruppe Schüler wirkten auch die damaligen Nachwuchsschauspieler Elizabeth Berkley und Mario Lopez mit.