Der Arbeitsunfall ereignete sich am Montag kurz vor Mitternacht in einer Firma in Arnoldstein. Beim Wechselvorgang fiel dem Arbeiter die schwere Antriebswalze auf den Fuß. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Villach zur weiteren Behandlung gebracht. Der Arbeiter trug zum Zeitpunkt seiner Arbeit Sicherheitshandschuhe.