„Impfgipfel“ in Deutschland

Sahin hatte am Montag an einem „Impfgipfel“ mit Behördenvertretern in Berlin teilgenommen. Das Treffen sei wichtig gewesen, damit alle „die Kompliziertheit verstehen“, sagte der Biontech-Gründer. Es gebe keine vollen Lagerstätten. „Alles, was wir produzieren, wird sofort ausgeliefert.“ Am Montag hatten sich Vertreter von Bund, Ländern und der Pharmaindustrie zu einer Online-Konferenz getroffen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt nach dem Gipfel an ihrer Zusage fest, bis zum Ende des Sommers jedem Bürger Deutschlands ein Impfangebot machen zu können.