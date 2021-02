FC Lorient, das Team von ÖFB-Nationalstürmer Adrian Grbic, besiegte am Sonntag Serienmeister Paris Saint-Germain zu Hause mit 3:2 (1:1). Den Überraschungserfolg feierte man mit einer Meditations-Pose - und veröffentlichte anschließend das Foto in den sozialen Medien. Dieses wiederum wurde von Borussia Dortmund geteilt. Dazu gab es die Worte: „What goes around …“ Also sinngemäß: „Alles rächt sich irgendwann …“ Eine Reaktion auf die Geschehnisse in der vergangenen Champions-League-Saison. BVB-Knipser Erling Haaland hatte beim Achtelfinal-Hinspielsieg der Dortmunder sein zwischenzeitliches 1:0 gefeiert, in dem er auf dem Boden sitzend eine Meditationsgeste zeigte.