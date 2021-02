Also doch eine Titel-Ansage? „Nein, wir sind demütig, hatten auch das nötige Spielglück. Das große Ganze ist die Mannschaft, sich gegenseitig unterstützen, nicht beleidigt sein, wenn man nicht spielt“, winkt der 30-Jährige ab. „Wenn das viele vorleben, geht das in die Köpfe aller rein. Das habe ich in der Schweiz gelernt.“ Wo er mit Bern zweimal Meister wurde, nicht Stammspieler war, aber dennoch einen guten Ruf hatte. „Wenn die Harmonie gut ist, funktionieren Dinge fast von allein.“